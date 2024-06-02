Çanakkale Deniz Savaşları'nda önemli bir rol oynayarak Türkiye'nin büyük başarısına katkı sağlayan TCG Nusret, şimdi Didim'e geliyor!

Ziyaretçilere kapılarını açıyor

Didim Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 4 Haziran 2024 Salı günü Didim'e gelecek olan Nusret Müze Gemisi, Didim Marina Gümrük İskelesi'nde konumlanacak. Ziyaretçilere kapılarını saat 10.00 ile 12.30 arası ve 13.30 ile 17.30 arası açacak olan gemi, tarih ve denizcilik tutkunlarını bekliyor olacak.