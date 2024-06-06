Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünya genelinde 50 ülkede uygulanıyor. Türkiye, bu yıl Mavi Bayrak sayısı ile dünya sıralamasında üçüncü oldu. İspanya birinci, Yunanistan ise ikinci sırada yer aldı.

D-Marina ödül aldı

Didim, Aydın'ın turistik ilçelerinden biri olarak Mavi Bayraklı alanlarıyla dikkat çekti. D-Marin Didim marinası Mavi Bayrak ödülü kazanırken, Mavi Bayraklı plajlar şu şekilde sıralandı: The Holiday Resort Hotel, Duja Didim, Venosa Beach Resort & SPA, Anadolu Hotels Didim Club, Didim Belediyesi Oteller Önü Halk Plajı, Didim Belediyesi Altınkum Halk Plajı, Didim Belediyesi 2. Koy Halk Plajı, Didim Belediyesi 3. Koy Halk Plajı, Aquasis De Luxe Resort & SPA, Prive Hotel Didim, Lucas Didim ve Didim Belediyesi Tavşanburnu Tabiat Parkı Halk Plajı.