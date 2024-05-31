ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi, Avusturya, Macaristan ve Romanya Dart Federasyonları ile İzlanda Engelliler Dart Birliğinin işbirliğinde "Dartta Dijital Aktivitelerle Kapsayıcılığı ve Çeşitliliği Desteklemek" (DIGIDARTS) projesi hazırlandı.

"Erasmus+ Spor İşbirliği Ortaklığı Projesi" olarak oluşturulan proje, dijitalleştirilmiş ve teknoloji tabanlı dart faaliyetleriyle kadın, engelli ve genç oyuncular gibi farklı kesimlerin dart sporuna katılımını artırmayı ve Avrupa'daki dart oyuncuları için sürdürülebilir sanal ekosistem fırsatı yaratmayı amaçlıyor.

"Herkes için her yerde dart" temasıyla hazırlanan projenin açılışı için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi'nde program düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel, yaptığı konuşmada, Türkiye'de dartla ilgili bu çapta ilk kez yürütülen bir projenin üyesi olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Tuncel, "Özellikle engelli bireylerimizi hayata kazandırmak ki dart sporu, sadece bir spor branşı olmaktan öte aynı zamanda fiziksel etkinlikler ve rekreasyon etkinlikleri için de çok uygun bir branş. Dolayısıyla bunun da hedeflenmesi, projeyi özel ve değerli kılmakta." dedi.

- "Odaklanmayı artırıyor"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve DIGIDARTS Projesi Yöneticisi Prof. Dr. Çiler Dursun da Kovid-19 döneminde başladığı dart sporunu çok sevdiğini söyledi.

Bu sporun eğlenceli tarafının yanı sıra odaklanmayı artırdığını ve kişinin başka yönlerini keşfetmesine imkan tanıdığını vurgulayan Dursun, arkadaşlarından dartla ilgili bir proje yapma fikri gelince Erasmus kapsamında projeyi geliştirmeye başladıklarını kaydetti.

Dursun, çalışmanın hazırlık ve kabul edilme sürecine dair bilgiler verdi.

2 yıllık projenin toplam bütçesinin 250 bin avro olduğunu aktaran Dursun, dart sporuyla ilgili bir aplikasyon geliştirileceğini, bu spora yeni başlayanlar için çeşitli materyal hazırlayacaklarını, yerinde ve çevrim içi turnuvalar düzenleyeceklerini anlattı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Genel Sekreteri Suphi Eren Öztürk de federasyonun çalışmalarını paylaştı.

Programda, Avusturya, Macaristan ve Romanya dart federasyonları ile İzlanda Engelliler Dart Birliğinin temsilcileri de konuşma yaptı.