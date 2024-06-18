Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte çocukların kitaplara olan ilgisi azalırken, ebeveynlerin ve eğitimcilerin doğru stratejilerle bu durumu tersine çevirmesi gerekiyor. Dijital eğlencelerin etkisi, sosyal medya ve bilgisayar oyunlarının yaygınlaşması, çocukların kitap okuma alışkanlıklarını olumsuz etkiliyor ve dikkat sürelerini kısaltıyor.

Çözüm önerileri:

Dijital ve Geleneksel Materyallerin Dengesi: Ebeveynler, dijital içeriklerle birlikte çocuklarına basılı kitapları da tanıtarak okuma alışkanlıklarını destekleyebilirler. Denizli’de 190 bin 188 öğrencinin karne mutluluğu!

İnteraktif Okuma Uygulamaları: Oyunlaştırılmış, sesli ve interaktif kitap uygulamaları çocukların ilgisini çekerek okuma keyfini artırabilir.

Aile İçi Okuma Saatleri: Evde düzenli olarak yapılan aile içi okuma saatleri, çocukların kitap okuma alışkanlığını teşvik eder ve aile bağlarını güçlendirir.

Ödüllendirme ve Teşvik: Okuma hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşıldığında küçük ödüller vermek, çocukların motivasyonunu artırır.

Ebeveyn aktif rol almalı

TRT Çocuk Psikoloğu Emine Özen, çocuklara okuma sevgisi kazandırmak için ebeveynlerin aktif rol almasının önemini vurgulayarak, çocukların ilgi alanlarına uygun kitap seçimlerine destek olunması gerektiğini belirtiyor.

Dijital çağın zorluklarına rağmen, ebeveynler ve eğitimciler çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için çeşitli yöntemlerle destek olabilirler. Teknolojiyi ve geleneksel okuma yöntemlerini dengeli bir şekilde kullanmak, çocukların okuma sevgisini artırmada önemli bir rol oynar.