Hastalar için daha kısa ve konforlu süreç

Dijital diş hekimliğinde, klasik macun ölçü alma yöntemleri artık tarihe karıştı. Dt. Özhan Yatar, “Ağız içi kamera ile yalnızca 2-3 dakika içinde hastanın ölçüleri alınabiliyor. Bulantı refleksi yüksek hastalarda bile süreç konforlu bir şekilde ilerliyor. Ölçüler bilgisayarda saklanabildiği için gerektiğinde tekrar kullanılabiliyor” dedi.

Hata payı azalıyor, tedavi süresi kısalıyor

Dijital yöntemle alınan ölçüler, laboratuvar ortamında deformasyon riski taşımıyor ve protezlerin ağızla uyumu daha yüksek oluyor. Tarayıcı ile alınan veriler doğrudan laboratuvara gönderildiği için ara provaya ihtiyaç kalmıyor. İlk seansta ölçü alınan hastalar, ikinci seansta protez veya implantlarına kavuşabiliyor. Dt. Özhan Yatar, “Örneğin implant sonrası 24 saatte sabit geçici dişler teslim edilebiliyor. Bu, hastalar için hem zaman hem de konfor avantajı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Dijital diş hekimliğine uygun laboratuvarların sayısının artmasıyla birlikte, diş tedavileri daha hızlı ve güvenli bir şekilde uygulanabilir hale geliyor. Dt. Özhan Yatar, “Bu sistem, hem hastaların hem de hekimlerin işini kolaylaştırıyor ve ağız sağlığında yeni bir dönemi başlatıyor” diyerek dijitalleşmenin diş hekimliğinde öncü rolünü vurguladı.