Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan, dijital dönüşüm alanında bu yıl "mobil yazılım geliştirici", "oyun geliştirici", "veri bilimci", "veri mimarı" ve "yapay zeka araştırmacısı" gibi yeni mesleklerin standartlarını belirlemeyi planladıklarını duyurdu. İlhan, dijital dönüşüm ve yapay zekanın her sektörü derinden etkilediğini belirterek, bu alanların artık bağımsız sektörler olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

Dijital dönüşüm alanındaki 40 meslek tanımlandı

MYK Başkanı, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında şu an için 40 meslek bulunduğunu, bu mesleklerin seviye 4 ile 6-7 arasında değişen eğitim gereksinimleri olduğunu ifade etti. İlhan, özellikle bilgisayar mühendisliği mezunu her bireyin yapay zeka uzmanı ya da blok zinciri uzmanı olamayacağına dikkat çekerek, bu mesleklerin doğru bir şekilde tanımlandığını vurguladı.

İlgili kurumlarla ortak çalışmalar yapılıyor

İlhan, bu meslek tanımlarını yaparken ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalıştıklarını, tüm mesleklerde nitelikli ve belgeli insan gücünün sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

20 dijital dönüşüm mesleği için standart belirlendi

Bugüne kadar dijital dönüşüm alanında belirlenen 20 meslek arasında yapay zeka sistem analisti, blok zinciri analisti ve etik hacker gibi profesyoneller yer alıyor. İlhan, bu yıl içinde tamamlanacak yeni meslek standartlarının arasında mobil yazılım geliştirici, oyun geliştirici, veri bilimci ve yapay zeka araştırmacısının da olduğunu belirtti. Bu meslekler, belirlenen standartları geçtiklerinde resmi olarak tanınacak.

Dijital dönüşümde "İkiz Dönüşüm" kavramı

İlhan, dijital dönüşümün insanların işsiz kalmasına yol açacağına dair dünya genelindeki tartışmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu. İnsanların işlerini kolaylaştıracak dijital araçların benimsenmesi gerektiğini ifade eden İlhan, "Bizim yapmak istediğimiz, insanların yeni becerilerle değişen dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktır. Meslekler azalacak değil, aksine ihtiyaç artacak." dedi. Ayrıca, "ikiz dönüşüm" kavramına da değinerek, yeni beceriler kazanan kişilerin, Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak yeni alanlarda istihdam garantisi elde edeceklerini söyledi.

İlhan, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin yüzde 79'unun halihazırda istihdamda olduğunu belirterek, bu belgelerin işsizliğin azaltılmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, bu belgelerin talebinin oldukça yüksek olduğunu ve meslek standartlarının çevre sağlığı, yeşil dönüşüm ve düşük karbon ayak izi gibi kriterlere uygun olarak geliştirileceğini söyledi.

Etik hackerlık: Yeni bir meslek alanı

Son olarak etik hackerlık mesleğiyle ilgili açıklama yapan İlhan, etik hackerların, sistemlerdeki açıkları tespit eden ve güvenliği sağlamak için çalışan profesyoneller olduğunu belirtti. Bu meslek, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir yer tutuyor ve MYK tarafından standartları belirlenen alanlardan biri.