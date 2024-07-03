Dijital platformlar bu hafta da birbirinden iddialı yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Hem yeni sezonlarıyla geri dönen favori diziler hem de ilk kez izleyiciyle buluşacak yapımlar dikkat çekiyor.

Dijital platformlar, izleyicilere her hafta yeni içerikler sunarak rekabeti kızıştırmaya devam ediyor. Bu hafta hangi dizilerin öne çıktığını sizin için derledik.

1. Stranger Things (Netflix)

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things, uzun bir aranın ardından yeni sezonuyla geri dönüyor. Hawkins kasabasındaki gizemli olaylar ve çocukların maceraları, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek.

Yayın tarihi: 4 Temmuz 2024

2. The Witcher (Netflix)

Henry Cavill'in başrolünde yer aldığı The Witcher, üçüncü sezonuyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Geralt of Rivia'nın maceraları, büyüler ve canavarlarla dolu dünyada hız kesmeden devam ediyor.

Yayın tarihi: 2 Temmuz 2024

3. Loki (Disney+)

Marvel evreninin sevilen karakteri Loki, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Zaman çizelgesi ve çoklu evrenlerle ilgili gizemler bu sezonda da çözülmeye çalışılacak.

Yayın tarihi: 5 Temmuz 2024

Dijital mecralarda yeni ve ilgi çeken yapımlar şöyle:

1. The Wheel of Time (Amazon Prime Video)

Robert Jordan'ın ünlü fantastik serisinden uyarlanan The Wheel of Time, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısında. Büyü ve macerayla dolu bu dünyada, Moiraine ve arkadaşlarının serüveni devam ediyor.

Yayın tarihi: 3 Temmuz 2024

2. Only Murders in the Building (Hulu)

Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in başrollerinde yer aldığı bu komedi-dram dizisi, yeni sezonuyla izleyicileri yine güldürmeye ve düşündürmeye devam edecek.

Yayın tarihi: 1 Temmuz 2024

Dijital mecralarda sürprizler ve yeni yapımlar şöyle:

1. Black Mirror (Netflix)

Teknolojinin karanlık yüzünü gözler önüne seren Black Mirror, yeni bölümleriyle geri dönüyor. Her bölümde farklı bir hikaye anlatan dizi, izleyicilere geleceğin olası distopyalarını sunuyor.

Yayın tarihi: 6 Temmuz 2024

2. Foundation (Apple TV+)

Isaac Asimov'un klasik bilim kurgu serisinden uyarlanan Foundation, ikinci sezonuyla Apple TV+ ekranlarında. Galaksinin kaderini değiştirecek olaylar ve karakterler bu sezonda daha da derinleşiyor.

Yayın tarihi: 7 Temmuz 2024

Bu hafta dijital platformlarda izleyebileceğiniz diziler bunlar. Favori dizinizin yeni sezonunu kaçırmamak ve yeni yapımları keşfetmek için platformlarınızı kontrol etmeyi unutmayın!