Menemen Belediyesi, lise ve üniversite sınavına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine 10 bin adet dijital eğitim paketi dağıttı. Başkan Aydın Pehlivan, hedeflerinin bilim insanları, doktor ve mühendislerin yetiştiği bir Menemen olduğunu belirtti.

Dijital Eğitim Paketleri Öğrencilerle Buluştu

2023 yılında başlayan dijital eğitim paketleri, bugüne kadar 20 bine yakın öğrencinin faydalandığı kapsamlı içeriklerle sunuluyor. Bu yıl da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine dağıtılan paketlerde konu anlatımı, soru bankası ve sınav hazırlığı için gerekli materyaller bulunuyor.

Çekilişle Tablet Hediyesi

Dijital eğitim paketlerini kullanan öğrenciler her ay düzenlenen çekilişle tablet kazanma şansı yakalıyor. Ebeveynler, çocuklarının ücretsiz eğitim içeriklerine erişmesinden memnuniyet duyuyor.

Eğitim Yatırımları ve Destekler

Başkan Aydın Pehlivan göreve geldiğinde, eğitim Menemen Belediyesi için kırmızı çizgi olarak belirlendi. İlk tesis olarak açılan anaokulu ile başlayan yatırımlar, MEBGEM’in şube sayısının artırılması, öğretmen sayısı ve kapasitenin yükseltilmesi ile devam etti.

Üniversite sınav harçları ödeniyor

İlkokuldan üniversite mezunlarına kadar kırtasiye desteği sağlanıyor

Okulların boya ve tadilat işleri yapılıyor

Tematik çocuk oyun köyü ve ücretsiz spor/kültür kursları sunuluyor

Yeni Eğitim Üsleri

Yapımı süren kütüphaneler, Menemen’de eğitim üssü haline getirilecek. Ayrıca açılışı yapılacak Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Dijital Deneyim Müzesi, öğrencilerin tarih eğitimine katkı sağlayacak.

Başkanın Mesajı

Aydın Pehlivan, "Hedefimiz, Menemenli gençlerin üniversitelerde, teknoparklarda, teknoloji ve kültür alanlarında gururla ‘Ben Menemenliyim’ demesidir. Bu hedefe ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.