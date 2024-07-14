Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini bir araya getirerek kullanıcı deneyiminde çığır açan dijital insan ‘Merie’, Uluslararası Rotary'nin Yönetim Kurulu'nda görev alan ilk Türk Rotaryen olan Örsçelik Balkan anısına düzenlenen “Örsçelik Balkan Yapay Zeka Hızlandırma Programı’nda ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini bir araya getirerek kullanıcı deneyiminde çığır açan dijital insan ‘Merie’, Uluslararası Rotary'nin Yönetim Kurulu'nda görev alan ilk Türk Rotaryen olan Örsçelik Balkan anısına düzenlenen “Örsçelik Balkan Yapay Zeka Hızlandırma Programı’nda ödüle layık görüldü.

Örsçelik Balkan Yapay Zeka Ödülü kazanması nedeniyle yapılan yazılı açıklamada Unreal Engine 5 oyun motoru ile tasarlanan ve OpenAI altyapısı ile desteklenen Merie’nin, eğitim, eğlence, reklam ve kişisel asistanlık gibi çeşitli alanlarda kullanılabildiği kaydedildi. MetaEntry firması tarafından oluşturulan Merie, dijital ikizler ve 3 boyutlu görüntüleme teknolojileri alanında da yenilikçi çözümler sunuyor.

Açıklamada, Merie’nin doğal dil işleme ve duygu analizi teknikleri sayesinde kullanıcıların duygusal ifadelerini anlayarak empati kurabildiği ve AR özellikleri ile gerçek dünyada varmış gibi hissettirdiği vurgulanırken, çeşitli dillerde hizmet verebilme yeteneği sayesinde küresel bir kitleye hitap eden Merie’nin, dijital dünya ile fiziksel dünya arasında köprü kurduğuna dikkat çekildi.

Kurucular Nihat Özkurt ve Bahadır Faruzlu liderliğinde geliştirilen Merie’nin bir çok sektörle de şimdiden işbirliğine girmiş durumda. 2024 yılında 44,7 milyar dolara ulaşması beklenen küresel AR pazarı ve 6,95 milyar dolarlık yapay zeka destekli influencer pazarı göz önünde bulundurulduğunda, Merie'nin potansiyeli oldukça büyük.