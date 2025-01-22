İzmir ve Manisa'da öğrenim gören iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik "Dijital Medyanın Öncüleri: Genç İletişimciler" (DİMGİ) Projesi hayata geçti. Avrupa Birliği hibe desteğiyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin de katılımıyla şekillendi.

Medya okuryazarlığı ve dijital beceriler geliştirilecek

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Miray Beşbudak’ın danışmanlığında yürütülen projede, öğrenciler dijital çağda medya okuryazarlığı ve sosyal sorumluluk bilinciyle yetiştirilecek. Projenin amacı, gençlerin medya araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmesi, dezenformasyona karşı duyarlı hale gelmesi ve güvenilir bilgiye ulaşma yetkinliği kazanmalarını sağlamaktır.

Gençlere medya üretimi fırsatı

Doç. Dr. Beşbudak, "Proje, gençlerin sadece medya tüketicisi değil, aynı zamanda medya üreticisi olarak da topluma katkı sağlamasına imkan tanıyacak. Katılımcılar, medya sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek profesyoneller olarak yetişecek" dedi. Proje sonunda elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacak.

Proje detayları ve katılım

İzmir ve Manisa'daki İletişim Fakülteleri'nden 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılacağı proje kapsamında toplantılar, çalıştaylar ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Proje, öğrencilerin medya alanında önemli bir kariyer fırsatına sahip olmasını sağlayacak.