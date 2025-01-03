Bilişim suçları ve çevrimiçi tehditlere karşı miktarın artırılması amacıyla düzenlenen dijital güvenlik eğitiminden 39 bin 920 kişi yararlandı. Eğitim programı, verilerin kişisel verilerin korunması, güvenli internet kullanımı, çevrimiçi dolandırıcılık ve siber zorbalık gibi dijital risklere karşı nasıl önlem alınacağı toplu bilgiler sundu.

Dijital güvenlikte bilinç artışı

Eğitimlerin, dijital dünyada daha güvenli hareket etmelerini sağlamak için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, özellikle gençlerin ve interneti yoğun kullananların dijital tehlikeler konusunda bilinçlendirilmesinin gerektiği şekilde ifade edildiği ifade edildi.

Oranların dijital güvenliği için stratejiler

Bu program, dijital güvenliğin sadece kurumları için değil, aynı zamanda bireyler için de kritik bir durumun ortaya çıkması çizmektedir.