Dikili Belediyesi, dün itibari ile sokak hayvanları için acil müdahale imkanı sunacak olan hayvan ambulansı hizmetini başlattı. 1 veteriner ve 2 yardımcı personelin görev aldığı "Haybulans" ile gözler Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün yaptığı ve dikkat çeken diğer sosyal hizmetlere çevrildi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, sokak hayvanları için önemli projeler geliştirdiklerini belirterek, "Projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Sosyal belediyecilik alanında, can dostlarımızı da unutmadık. Verdiğimiz sözleri tutarak kadromuza bir veteriner hekim ve bir veteriner asistanı dahil ettik ve hizmet ağımızı genişlettik. Sokak hayvanlarına anında müdahale edebilecek Haybulans'ı belediyemize kazandırdık. Can dostlarımızın Dikili'de güvende olduğunu bilmelerini sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Kırgöz ayrıca 22 Mayıs’ta ilçenin tarihini içeren Kent Arşivi’ni hizmete açarak büyük beğeni toplamıştı.

Dikili Belediyesi'nin sunduğu Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi, geçmişe ışık tutarak kent belleğine katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, arşivin yoğun ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını belirtmişti.

Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi, hafta içi 08.30-17.30, hafta sonları ise 11.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Sosyallik denince| Dikili Belediyesi

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün, her yaştan gruplar için planladığı sosyal etkinlikler haybulans ve Kent Arşivi ile sınırlı kalmıyor. Dikili Belediyesi her ay düzenli olarak kültür sanat aktiviteleri ile dolup taşıyor.

Dikili Belediyesi'nin Nisan ayı etkinlik programında 'Kadın Hikayeleri' isimli kadın tiyatrosu, 'Yolda Buldum Kendimi', 'İnsanlık Hali' isimli tiyatrosu düzenlenmişti.

Güftar Türk Müzik Topluluğu, Ömür Taşır'ın şefliğinde 'Bahar Şarkıları' temalı konserle kulakların pasını silmişti.

Çocuklar da unutulmayarak 'Alaaddin'in Sihirli Lambası' ve 'Alice Harikalar Diyarında' adlı çocuk tiyatroları sunulmuştu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şubesi ise Cumhuriyet Korosu, düzenlenmişti.

Mayıs ayında ise Dikili Belediyesi resim sergisinden tiyatroya, konserden film gösterimine kadar pek çok kültür sanat programı düzenlemişti.

'Yolumuzu Bulalım', 'Hiç Yok! Hep Var', 'Sevda Başa Gelince', 'Sessizliğimin Sesi' adlı tiyatro oyunuları sahnelenmişti.

Ayrıca 'Encanto' ve 'Rimolar ve Zimolar Kasabada Yarış' filminin gösterimi yapılarak Dikili halkının beğenisine sunulmuştu.

Güftar Türk Halk Müziği Topluluğu, Ömür Taşır'ın şefliğinde düzenlediği 'Rumeli'ye Doğru' başlıklı konser ve Dikili Andante Piyano Resitali de Dikili Belediyesi tarafından düzenlenmişti.

İnteraktif sahne performansı ile değişikliğe imza atan Dikili Belediyesi, Erkan Karadeniz ve Tuğçe Karabayır'ın sahne performansını sunarak beğeniye çıkmasını sağlamıştı.

Dikili Belediyesi’nin verdiği Piyano Kursu ve Çocuk Korosu öğrencileri tarafından Yıl Sonu Konseri ile Mayıs ayının finali gerçekleştirilmişti.