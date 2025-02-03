Dikili Belediyesi, yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmek isteyen çocuklar için bir dizi etkinlik düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler arasında tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları ve sportif aktiviteler yer aldı. Bu etkinlikler, çocukların hem eğlenmelerini hem de yaratıcı yönlerini geliştirmelerini sağladı.

Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Mimdo'nun Aradığı" adlı pandomim gösterisi ve "Masal Karnavalı" adlı tiyatro oyunu çocuklardan yoğun ilgi gördü. Çocuklar, bu gösterilerle hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sanatı daha yakından keşfettiler.

Çocuklar hayal güçlerini keşfetti

Dikili Belediyesi Perihan Elibol Kadın Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen seramik atölyesinde, minik katılımcılar yaratıcı aktivitelerle keyifli zaman geçirdiler. Hayal güçlerini seramik hamurlarına dökerek ortaya birbirinden güzel eserler çıkardılar.

Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi'nde düzenlenen Geçmişten Geleceğe Drama Atölyesi'nde ise çocuklar, Dikili'nin tarihini eğlenceli bir şekilde öğrendiler. Drama ile tarihi bilgiler pekiştirilerek hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim yaşandı.

Anne çocuk etkinlikleri

Dikili Belediyesi İş Merkezinde yapılan anne-çocuk yoga etkinliği, çocuklar ve veliler için keyifli bir fırsat sundu. Bu etkinlik, anne ve çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

"Önce çocuklarımız, önce kadınlarımız"

Yarıyıl tatilindeki etkinliklerde çocukların mutluluğuna ortak olan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Önce çocuklarımız, önce kadınlarımız. Kentimizde her zaman önceliğimiz onlar. Bu kapsamda yarıyıl tatilinde de onları unutmadık. Çocuklarımızın eğitimini ve gelişimini her zaman destekleyeceğiz. Kültür ve sanatla büyüyen çocuklarımız, geleceğe umutla ve güçlü bir şekilde adım atacak” dedi. Başkan Kırgöz, çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Geleceğimiz, çocuklarımızın mutluluğuyla daha güçlü ve umut dolu olacak" şeklinde konuştu.