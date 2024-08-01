Çandarlı’da Festival Coşkusu Başlıyor

Dikili Belediyesi, Ağustos ayında düzenleyeceği iki festivalden ilkini Çandarlı’da gerçekleştirecek.

Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali Başlıyor

Dikili Belediyesi, 3-4 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceği Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali ile Çandarlı’da kültür ve eğlence dolu iki gün yaşatacak. Etkinlikler, Dikili Belediyesi Çandarlı Ek Hizmet Binası yanında saat 19.00'da başlayacak. Savaş Tercan Tiyatrosu’nun tahta bacak gösterisi, mini disko, balon katlama, yüz boyama, şarkı, çuval ve mendil kapma yarışmaları çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. Ayrıca, Dikili Belediyesi'nin çini, seramik, Yağcıbedir Halı Dokuma, ıslak keçe ve Dikili Fotoğraf Kulübü’nün “Bizim Gözümüzden” temalı sergileri de ziyarete açık olacak.

Mehmet Erdem ve Öykü Gürman Konserleri

Çandarlı Orhan Hassoy Stadyumu’nda düzenlenecek konserlerde, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00’de Mehmet Erdem, 4 Ağustos Pazar günü yine aynı saatte Öykü Gürman sahne alacak. Ünlü sanatçılar, müzikseverlerle buluşarak festival coşkusunu doruğa çıkaracak.

Belediye Başkanı Adil Kırgöz'den Festival Daveti

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yaz döneminde sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini belirterek, “Yaz döneminde Dikili’miz masmavi denizi, uzun kumsalları, cezbeden doğasıyla çok tercih edilen bir yer. Bu yaz da Dikili’de sosyal ve kültürel etkinlikleri eksik etmedik. Temmuz ayında 3. Dikili Kitap Günleri’ni gerçekleştirdik. Ağustos ayı da dolu dolu geçecek. İlk festivalimizi 3-4 Ağustos tarihlerinde göz bebeğimiz Çandarlı’mızda gerçekleştiriyoruz. 28-29-30 Ağustos tarihlerinde 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’ni düzenleyeceğiz. Kuzey Ege’nin parlayan yıldızı güzel kentimize herkesi bekliyoruz” diyerek tüm vatandaşları festivallere davet etti.