1 veteriner hekim ve 2 yardımcı personelden oluşan ekip, 7/24 Dikili'nin her köşesinde can dostlarının yanında olacak.

Başkan Kırgöz: "Can dostlarımız yaşamımızın ayrılmaz bir parçası"

Sokak hayvanları için önemli projeler üretmeye devam ettiklerini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Söz verdiğimiz gibi kadromuza bir veteriner hekim ve bir veteriner asistan alarak hizmet ağımızı genişletiyoruz. Sokak hayvanlarına yerinde müdahale edebilecek Haybulans'ımızı belediyemiz bünyesine kattık. Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan can dostlarımız Dikili'de emin ellerde olmaya devam edecek" dedi.

HAYBULANS ile hızlı ve güvenli yardım

HAYBULANS hizmeti sayesinde Dikili'deki sokak hayvanları, acil durumlarda hızlı ve güvenli bir şekilde gerekli tedaviyi alabilecekler. Ekip, 7 gün 24 saat boyunca Dikili'nin her köşesinde olacak ve ihbarlara anında cevap verecek.

Dikilili Vatandaşlardan tam not

Dikilili vatandaşlar, HAYBULANS hizmetini büyük bir memnuniyetle karşıladı. Sokak hayvanlarının korunması ve sağlıklarının gözetilmesi için yapılan bu çalışmanın önemli bir adım olduğunu belirten vatandaşlar, Dikili Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Dikili Belediyesi hayvanseverliğe önem veriyor

Dikili Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması ve refahı için birçok proje yürütüyor. Belediye tarafından kurulan Hayvan Bakım Evi'nde hasta ve yaralı sokak hayvanları tedavi ediliyor ve sahiplendirilmeyi bekliyor. Ayrıca belediye, düzenli olarak besleme noktaları kurarak ve mama dağıtarak sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını da karşılıyor.