Dikili Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çevreyi koruma ve dayanışma kültürünü güçlendirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yıl boyunca gerçekleştirdiği budama çalışmalarından elde edilen ağaç dalları, belediye şantiyesinde işlenerek yakacak haline getiriliyor ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

"Doğayı koruyor, yuvaları ısıtıyoruz"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, sosyal belediyecilik uygulamalarına yılın dört mevsimi devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Kış soğuklarının kendini hissettirdiği bugünlerde hiçbir hemşehrimizin yuvası soğuk kalmasın diye çalışıyoruz. İlçemizde yürüttüğümüz budama çalışmalarından elde ettiğimiz dalları birer umut ışığına dönüştürüyoruz. Böylelikle hem doğamızı koruyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin yuvalarını ısıtıyoruz. Toplanan dallar yakacak olarak hazırlanarak evlerde sıcak bir ortam yaratırken yüreklere de umut oluyor."

Dayanışma kültürü büyüyor

Dikili Belediyesi'nin bu çalışması, hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Budama çalışmalarından elde edilen ağaç dallarının yakacak olarak değerlendirilmesi, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlarken, sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor. Başkan Kırgöz, dayanışma ve sevgiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Her çalışmamızla dayanışmamızı büyütüp sevgi ve emek ile ilçemizi daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz" dedi.