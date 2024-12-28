Dikili Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçedeki okullarda öğrenim gören tüm öğrencilere simit ve ayran dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinlikte, öğrencilere yapılan küçük dokunuşların büyük mutluluklar getirdiği vurgulandı. Başkan Adil Kırgöz, “Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme en büyük motivasyonumuz” dedi.

“Desteklerimiz sürecek”

Beslenme desteği ile ilgili açıklamalarda bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz şunları söyledi: “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Beslenme desteğimizle yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her dağıtımda yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizim için en büyük ödül.”

Küçük dokunuşlar, büyük etkiler

Dikili Belediyesi’nin öğrencilere yönelik bu tür projeleri, eğitim hayatına küçük ama anlamlı katkılar sunmayı hedefliyor. Belediye, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemek için benzer çalışmalarını artırarak sürdüreceğini belirtti.