Birinci Amatör Lig’de oynadığı tüm maçları kazanan Dikili Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Amatör Lig’e yükselmeyi garantiledi. En yakın rakibi Bergama Yıldızlar Spor’u evinde 2-1 mağlup eden Dikili ekibi, muhteşem bir performans sergileyerek taraftarını sevince boğdu.

Dikili'den büyük başarı!

Maç öncesinde Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kulüp yönetimi, teknik ekip, futbolcular, belediye meclis üyeleri ve oda başkanları ile Belediye Sosyal Tesislerinde kahvaltıda bir araya geldi. Maç sırasında da takımı yalnız bırakmayan Başkan Kırgöz, Dikili Erdal İnönü Stadyumu’ndaki coşkulu taraftarlarla birlikte takıma destek verdi.

"Daha büyük başarılar için çalışacağız"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şampiyonluk sevincini futbolcularla birlikte kutladı. Kırgöz, “Dikili Belediyespor’umuz, namağlup bir performansla final niteliğindeki bu maçı 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Sporcularımızın azmi, takım ruhu ve gösterdiği emekle bu büyük başarıya ulaştık. Bu şampiyonluk, Dikili’nin gururu. Daha büyük başarılar için hep birlikte yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kırgöz, ayrıca kulüp yönetimi, teknik ekip ve destek veren tüm taraftarlara teşekkür etti. Dikili Belediyespor’un başarısı, ilçe halkı tarafından büyük bir coşkuyla kutlanırken, takımın Süper Amatör Lig’de göstereceği performans merakla bekleniyor.