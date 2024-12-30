Dikili Devlet Hastanesi’ne ulaşım oldukça kolay ve pratik. İzmir’in Dikili ilçesinde yer alan hastaneye, şehir içi toplu taşıma hizmetiyle rahatça ulaşabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız haberimizde Dikili Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşabileceğinizi ve hastanenin iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Dikili Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Dikili Devlet Hastanesi Diş Semt Polikliniği’ne Dikili otogarından ulaşım:

Dikili otogarından kalkan ESHOT - 839 otobüsleri Diş Semt Polikliniği’nin önünden geçmektedir.

Dikili Devlet Hastanesi’ne ulaşım:

Dikli Devlet Hastanesi’nde doktor randevusu olan hastalar ve hasta ziyaretine gelen ziyaretçiler, Dikili Otogarı’ndan kalkan şehir içi ESHOT - 839 otobüsleri ile hastanenin acil servis önüne kadar gelebilmektedir. Güncel otobüs saatlerine ve güzergahlara göz atmayı unutmayın.

Dikili Devlet Hastanesi’nden merkeze ulaşım:

Hastanenin acil servisi önünden kalkan ESHOT - 839 otobüsleri ile merkeze kolaylıkla ulaşılmaktadır.

KURUM: DİKİLİ DEVLET HASTANESİ

ADRES: Salim Bey Mahallesi Reyhan Sokak No: 14 35980 Dikili/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 671 35 00- 444 35 19

FAKS: +90 (232) 671 42 13-0232 671 01 29

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

WEB: http://dikilidh.saglik.gov.tr/