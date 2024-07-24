Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliği ile düzenlenen 3. Dikili Kitap Günleri, 20-28 Temmuz tarihleri arasında edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üst düzey isimleri yerel seçimlerin ardından yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı.

Siyaset ve edebiyat bir arada

Dikili 75. Yıl Parkı’nda düzenlenen söyleşiye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut katıldı. "31 Mart Yerel Seçimler Sonrası Türkiye" konulu söyleşide, yerel seçimler öncesi ve sonrasında yaşanan önemli gelişmeler değerlendirildi.

Kitap günlerine ilgi yoğun

Etkinliği, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Belediye Meclis Üyeleri, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı ve ilçe yönetimi ile çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti. Söyleşi sonrası yapılan plaket takdiminde konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 3. Dikili Kitap Günleri’nin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Başarı hikayesi yazıldı

Başkan Kırgöz, “Bu akşam üç değerli Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökan Zeybek, Sayın Gül Çiftçi Binici ve Sayın Burhanettin Bulut, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ve sonrasını değerlendirerek değerli düşüncelerini bizlerle paylaştılar. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde güzel bir başarı hikayesi yazdık. Bu başarıda Genel Başkan Yardımcılarımız da gece gündüz çalışarak Türkiye haritasının kırmızıya boyanmasına ciddi oranda katkı sundular. Yerelde elde ettiğimiz başarıyla genel seçimlerde de partimizi iktidara taşıyacağız,” dedi.