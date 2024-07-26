Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen 3. Dikili Kitap Günleri, 75. Yıl Parkı’nda gerçekleşen “Yerel Yönetim ve Genel Siyaset” konulu söyleşi ile devam etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Murat Bakan, Ensar Aytekin ve Özgür Karabat, etkinlikte ülke gündemine dair görüşlerini paylaştı.

Dikili'de siyaset ve edebiyat buluşması

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, 6 Eylül Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, ilçe yönetimi, Dikili Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yerel ve ulusal siyasetin nabzı Dikili’de attı

CHP Genel Başkan Yardımcıları, yerel yönetimlerin rolü ve genel siyaset üzerine yaptıkları konuşmalarda, mevcut siyasi atmosferi değerlendirdi ve çözüm önerilerini sundu. Deniz Yücel, Murat Bakan, Ensar Aytekin ve Özgür Karabat, ülke gündemindeki konulara dair fikirlerini paylaştı ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

Başkan Kırgöz'den birlik ve mücadele mesajı

Söyleşi sonrası plaket takdiminde bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, etkinliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “3. Dikili Kitap Günleri’nde ülkemizin değerli edebiyatçılarını, aydınlarını, siyaset insanlarını buluşturmaya devam ediyoruz. Bu akşam partimizin dört değerli Genel Başkan Yardımcılarını sizlerle buluşturduk. Yerel ve ülke siyasetine yönelik birbirinden değerli görüşlerini, önerilerini bizlerle paylaştılar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde Genel Başkan Yardımcılarımızın, tüm yol arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde 400’ün üzerinde belediye kazandık. Yerel yöneticiler olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Yılmadan, yorulmadan, gece gündüz çalışarak genel seçimlerde partimizi iktidara taşıyacağız. Artık biz şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyoruz. Bu şarkıyı da yapılacak ilk genel seçimlerde hep birlikte söyleyeceğiz.”