Dikili ile Midilli arasındaki deniz yolculuğu, 16 Mayıs 2025 Cuma günü başlıyor. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün girişimleri ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iş birliğiyle hayata geçirilen seferler, 30 dakikada Ege'nin iki yakasını birbirine bağlayacak. Seferler hakkında detaylı bilgi ve biletler, 2 Ocak 2025’ten itibaren www.ido.com.tr üzerinden edinilebilecek.

Dikili-Midilli seferleri hızlı katamaranlarla yapılacak

İlk sefer, 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 08.00’de Dikili Limanı’ndan kalkacak ve aynı gün saat 18.00’de Midilli Limanı’ndan geri dönüş yapılacak. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından sağlanan hızlı katamaranlar sayesinde, Dikili ile Midilli arasındaki mesafe yalnızca 30 dakikada kat edilebilecek. Bu yeni ulaşım hattı, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bilet satışı başlıyor

Vatandaşlar, Dikili-Midilli seferleri için biletlerini 2 Ocak 2025 itibarıyla www.ido.com.tr adresinden satın alabilecek. Sefer tarihleri ve saati hakkında detaylı bilgilere de aynı platform üzerinden ulaşılabilecek. Seferler, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Başkan Kırgöz: "Ege’nin iki yakası için hayırlı olsun"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, seferlerin başlamasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Yoğun çabalarımızın ardından Dikili-Midilli seferlerini 16 Mayıs 2025’te başlatıyoruz. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yönetim kurulu ile birlikte Midilli Adası’na yaptığımız ziyarette, Kuzey Ege Bölge Valisi ve Midilli Belediye Başkanı ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu yeni ulaşım hattı, Ege’nin iki yakasını birleştiren önemli bir adım olacak. Hem ekonomik hem de kültürel anlamda büyük faydalar sağlayacak.