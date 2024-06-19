Yangın saat 00.21 sularında başladı ve kısa sürede yayılarak çevredeki bazı evlerde hasara yol açtı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin yayılmasını önlemek için seferber oldu. Söndürme çalışmalarında 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer kullanıldı.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için hem havadan hem de karadan büyük bir özveriyle mücadele eden ekipler, yangını yaklaşık 10 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına almayı başardı.

Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiği belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.