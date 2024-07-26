İzmir’in Dikili ilçesinde çıkan orman yangını, hızla yerleşim alanlarına yaklaşıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bir site tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevler ormanlık alanda başladı

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de başlayan orman yangını, hızla yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangını kontrol altına almak için 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle seferber oldu. Ayrıca, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekipler ve TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Rüzgar tehlikeyi artırıyor

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Çandarlı'daki bir siteye kadar ulaştı ve site tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy karayolu ise güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve yerleşim yerlerini korumak için yoğun çaba sarf ediyor.