Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye hızla müdahale etmek için geniş çaplı bir ekip gönderdi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor. Yangın, Çandarlı-Denizköy kara yolunu da etkiledi ve bu güzergâh trafiğe kapatıldı.

Yangının yayılma riski nedeniyle, alevlerin siteye yaklaşması üzerine Mavikent Sitesi tahliye edildi. Tahliye işlemi sırasında, site sakinlerinin güvenliği ön planda tutuldu ve bölgeye yerleştirilen acil durum ekipleri, tahliye sürecini koordine etti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel yetkililer, yangına yönelik müdahalelerin sürdüğünü ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam edildiğini açıkladı. Ayrıca, vatandaşların güvenliği için acil durum ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığı belirtildi.