İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14:21'de ormanlık alanda başlayan yangın, yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle geniş çaplı bir müdahaleye neden oldu. Yangının evlere yakın bölgelere sıçraması üzerine, ekip takviyesi yapıldı ve yangınla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yangın, Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması ve rüzgarın etkisiyle yangının hızla yayılması, ekiplerin sayısını artırma gerekliliğini doğurdu.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ekip takviyesi şu şekilde:

- 10 Uçak

- 6 Helikopter

- 25 Arazöz

- 9 Su İkmal Aracı

- 3 Dozer

- 2 Yer Ekibi

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve yerleşim yerlerini korumak amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Yangının kontrol altına alınması ve olası hasarın minimize edilmesi için çeşitli stratejiler uygulandığı belirtiliyor.

Yangının ilerlemesi nedeniyle bazı yolların kapalı olduğu, yerleşim yerlerinde ise tahliye işlemlerinin yapıldığı öğrenildi. Yetkililer, halkın güvenliği için gerekli tüm önlemleri alarak, yangının kontrol altına alınmasını ve zararın en aza indirilmesini hedefliyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili yetkililer, yangınla ilgili gelişmeleri ve alınan önlemleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahaleleri sayesinde yangının daha fazla zarar vermemesi için çalışmalar sürdürülüyor.