Dikili Belediyesi'nin 3-4 Ağustos tarihlerinde düzenlediği Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, ünlü sanatçı Öykü Gürman'ın konseriyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Binlerce kişi Orhan Hassoy Stadyumu'nda buluştu

Orhan Hassoy Stadyumu'nu dolduran binlerce vatandaş, Öykü Gürman'ın sevilen şarkılarına coşkuyla eşlik etti. Sanatçının doğum günü olması sebebiyle Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, sahnede pasta sürprizi yaparak duygu dolu anlar yaşattı. Gürman, bu özel doğum günü için Başkan Kırgöz'e teşekkür etti.

Çandarlı ve Dikili her şeyin en iyisini hak ediyor

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, festival hakkında şunları söyledi: "Çandarlı’da iki gün boyunca muhteşem bir festival gerçekleştirdik. Çocuklarımız, Savaş Tercan Tiyatrosu'nun aktiviteleriyle keyifli anlar yaşadı. Dikili Fotoğrafçılık Kulübü'nün ve kadınlarımızın el emeği eserlerinin yer aldığı sergiler yoğun ilgi gördü. Mehmet Erdem ve Öykü Gürman, hayranlarıyla buluştu. Katılım gösteren tüm hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 28-29-30 Ağustos tarihlerinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açılışı yapacağı 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’mizi gerçekleştireceğiz. Çandarlı’mız ve Dikili’miz her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Size yakışanı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."