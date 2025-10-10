Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Dikili Belediyesi mülkiyetinde bulunan Kızılcukur Mahallesi’ndeki iki adet taşınmaz, kapalı teklif (artırma) usulüyle satışa çıkarıldı.

Taşınmazların toplam yüzölçümü 79 bin 134 metrekare, toplam tahmini satış bedeli ise 59 milyon 400 bin TL olarak açıklandı.

İhale tarihi 30 Ekim

İhalenin, 30 Ekim 2025 tarihinde Dikili Belediyesi tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Satıştan elde edilecek gelirin belediyenin bütçesine katkı sağlaması bekleniyor.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak.

Belediye bütçesine katkı bekleniyor

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, satıştan sağlanacak gelirin belediye yatırımları ve altyapı projelerinde kullanılması planlanıyor.

Taşınmazların satışıyla ilgili ihale dosyası ve detaylı bilgiler, Dikili Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.