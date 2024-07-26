Sözcü'den Gazeteci Saygı Öztürk’ün kaleme aldığı yazıda, Dikili ilçesinde bir vatandaşın evine yapılan haciz işleminin detayları paylaşıldı. Haciz işlemi sırasında vatandaşın gardırobundaki iç çamaşırlarından, mutfaktaki toz şekere kadar birçok eşya haczedildi. Haczedilen eşyaların ve belirlenen değerlerin listesi şöyle:

Eşarp ve başörtüsü: 200 TL

İçinde iç çamaşır ve elbiselerin olduğu gardırop: 500 TL

1 paket toz şeker: 100 TL

Büyük boy pet şişe: 100 TL

Tava: 50 TL

Tül perde: 250 TL

Sofra bezi: 150 TL

Minder: 100 TL

Terlik: 100 TL

Çarşaf: 50 TL

Havlu: 100 TL

Süs çiçeği: 50 TL

Sürahi: 100 TL

Defter: 50 TL

Peçete: 100 TL

Plastik sandalye: 25 TL

Ahşap askı: 50 TL

Kova ve leğen: 200 TL

Dikiş makinesi: 250 TL

Kömür sobası: 300 TL

Özellikle iç çamaşırları ve mutfak malzemeleri gibi kişisel ve temel eşyaların haczedilmesi büyük tepki topladı. Vatandaşların maddi sıkıntılarının ve borçlarının bu denli derinleşmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Cumhuriyet Bayramı’nda açık artırma

Haczedilen eşyaların toplam değeri 20 bin 260 TL olarak belirlendi. Bu eşyaların ilk satış tarihi ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacak. Açık artırma, Dikili İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilecek.

Gazeteci Saygı Öztürk, devletin resmi ilanlarının yayımlandığı ilan.gov.tr sitesinde yer alan bu haciz işleminin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Öztürk, vatandaşın içinde bulunduğu durumu ve devletin icra işlemlerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Öztürk, “Artık bu kadar da olmaz ki” diyerek tepkisini dile getirdi.

İcra dosyalarında artış

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra dosyalarıyla ilgili güncel bilgileri paylaşarak, icra dairelerine 2024 yılı başından itibaren yaklaşık 5 milyon yeni dosya geldiğini belirtti. Gürer, “1 Ocak - 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 4 milyon 955 bin oldu. İcra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 22 milyon 410 bine yükseldi” dedi.

Vatandaşların borçlarının arttığına dikkat çeken Gürer, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının ciddi seviyelere ulaştığını vurguladı. Bankaların ve finans kuruluşlarının zamanında tahsil edemedikleri alacakları icra takibine aldıklarını belirterek, “İcra yoluyla satışa çıkarılan ev eşyaları arasında bir kilo toz şeker bile var. Durum bu kadar vahim” dedi.