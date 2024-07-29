İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, haşemayla havuza girmek isteyen Tuğçe Çetin'i engelleyen 3 sanığın cezalarını onayladı. Sanıklardan ikisinin cezaları, yaşları nedeniyle para cezasına çevrildi.

10 ay hapis cezası değerlendirildi

İzmir'in Dikili ilçesinde, kiraladığı yazlıkta havuza haşemayla girmek isteyen Tuğçe Çetin'i, site kararını gerekçe göstererek engelleyen 3 sanığın hapis cezaları İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. 23. Ceza Dairesi, Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 10'ar ay hapis cezası kararını değerlendirdi.

Para cezasına çevrildi

Mahkeme, site yönetim kurulu başkanı İ.Y. hakkında verilen kararda usule veya esasa ilişkin bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, başvuruyu esastan reddetti. Sanıklar H.G. ve M.D. ise suç işlendiğinde 65 yaşından büyük olmaları nedeniyle 10 aylık hapis cezası, 300 gün adli para cezasına çevrildi. Bu ceza, ekonomik ve şahsi durumları göz önünde bulundurularak birer ay arayla 20 eşit taksitle ödenecek şekilde düzenlendi.

Benzer davalara emsal niteliğinde

Mağdur Tuğçe Çetin'in eşi Harun Çetin, haşemayla havuz veya denize girilmesinin engellenmesi gibi ayrımcılık içeren site kararlarının anlam ifade etmediğini belirtti. Harun Çetin, bu kararın ileride açılacak benzer davalar için emsal teşkil edeceğini vurguladı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) da benzer engellemelere para cezası verdiğini hatırlattı.

Dava süreci

2021 yılında, ailesiyle tatil amacıyla kiraladıkları villanın bulunduğu sitenin havuzuna haşemayla girmek isteyen Tuğçe Çetin, bu eylemi engelleyen site yöneticisi, yardımcısı ve bir site sakini hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sanıklar, 2018'de yapılan site genel kurul toplantısında alınan haşemayla havuza girilmesini yasaklayan kararı bildirdiklerini savundu. Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda site yönetim kurulu başkanı İ.Y., başkan yardımcısı M.D. ve site sakini H.G.'yi 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, TİHEK de ilgili site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uyguladı.