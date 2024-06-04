Dikili Belediyesi, sokak hayvanlarının acil müdahale ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım atarak HAYBULANS (hayvan ambulansı) hizmetini başlattı. 1 veteriner hekim ve 2 yardımcı personelden oluşan ekip, ihtiyaç duyulan her an sokak hayvanlarının yanında olacak.

Dikilili vatandaşlardan tam not

Haybulans hizmeti, Dikili'de büyük bir memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, belediyenin bu duyarlı davranışını takdir ettiklerini ve sokak hayvanlarının artık daha iyi korunacağını ifade ediyorlar.

"Can dostlarımız yaşamımızın ayrılmaz bir parçası"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, sokak hayvanları için önemli projeler üretmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Sokak hayvanları için önemli projeler üretmeye devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik uygulamalarımızda can dostlarımızı da unutmadık. Söz verdiğimiz gibi kadromuza bir veteriner hekim ve bir veteriner asistan alarak hizmet ağımızı genişletiyoruz. Sokak hayvanlarına yerinde müdahale edebilecek Haybulans’ımızı belediyemiz bünyesine kattık. Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan can dostlarımız Dikili’de emin ellerde olmaya devam edecek."

Haybulans nasıl çalışacak?

Haybulans hizmeti, 7 gün 24 saat boyunca vatandaşların ihbarlarına açık olacak. Vatandaşlar, 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak veya belediyeye bildirimde bulunarak Haybulans ekibine ulaşabilecekler.