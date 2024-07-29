İnce kumları ve cam gibi berrak denizi ile bilinen Dikili Plajı, çocuklu aileler için güvenli bir deniz deneyimi sunar. Plajda şezlong, güneş şemsiyesi kiralayabilir, duş ve tuvalet gibi olanaklardan faydalanabilirsiniz. Su sporları ve plaj voleybolu gibi aktiviteler de mevcut.

Konum: Dikili Plajı Konumu

2. Çandarlı

Çandarlı, Dikili’nin en turistik beldelerinden biridir ve 13. yüzyıldan kalma Çandarlı Kalesi’ni barındırır. Rengarenk balıkçı tekneleri ve sahil restoranlarıyla ünlü olan bu yer, keyifli akşam yemekleri ve gün batımı manzaraları sunar.

Konum: Çandarlı Konumu

3. Bademli Köyü

Bademli Köyü, berrak denizi ve antik kalıntıları ile tanınır. Plajda yüzme, şnorkelli dalış yapabilir, köyün sokaklarında yürüyüş yapabilirsiniz. Kamp alanları ve yöresel ürünler satan dükkanlar da mevcut.

Konum: Bademli Köyü Konumu

4. Nebiler Şelalesi

Gür çam ormanları arasında yer alan Nebiler Şelalesi, temiz havası ve serin sularıyla yaz aylarının popüler kaçış noktalarından biridir. Piknik alanları ve yürüyüş parkurları da bulunur.

Konum: Nebiler Şelalesi Konumu

5. Killik Koyu

Killik Koyu, ince kumlu sahili ve sığ denizi ile hem çocuklar hem de yetişkinler için ideal bir yüzme noktasıdır. Ayrıca, doğa yürüyüşleri ve tekne gezileri için de uygundur.

Konum: Killik Koyu Konumu

6. Çandarlı Plajı

2 kilometre uzunluğundaki Çandarlı Plajı, berrak denizi ve geniş sahili ile ünlüdür. Şnorkelli dalışlar yapabilir ve çeşitli tesislerden hizmet alabilirsiniz.

Konum: Çandarlı Plajı Konumu

7. Kalem Adası

Bademli Köyü’ne bağlı olan Kalem Adası, turkuaz renkli denizi ve güzel gün batımı manzaraları ile dikkat çeker. Adada konaklayabilir veya günübirlik ziyaret edebilirsiniz.

Konum: Kalem Adası Konumu

8. Pissa Plajı

Pissa Plajı, temiz denizi ve yemyeşil çam ormanlarıyla çevrilidir. Şnorkelli dalış ve doğa yürüyüşleri için uygundur.

Konum: Pissa Plajı Konumu

9. Zindancık Koyu

Bademli Köyü’ne yakın bu koy, turkuaz denizi ve huzurlu atmosferi ile bilinir. Şnorkelli ve tüplü dalış yapabilir, yıldızlarla dolu gökyüzünü izleyebilirsiniz.

Konum: Zindancık Koyu Konumu

10. Kayra Plajı

Mavi bayraklı Kayra Plajı, gelişmiş turizm olanakları ile dikkat çeker. Çevresindeki bungalovlarda konaklayabilir, çeşitli su sporları yapabilirsiniz.

Konum: Kayra Plajı Konumu

11. Ece Çağlayanı

Nebiler Köyü’nde bulunan bu şelale, endemik bitkiler ve çam ormanları arasında huzurlu bir atmosfer sunar. Doğa yürüyüşleri ve piknik için uygundur.

Konum: Ece Çağlayanı Konumu

12. Ağlayan Kaya

Ağlayan Mağara olarak da bilinen Ağlayan Kaya, efsaneleri ve etkileyici sarkıtlarıyla ünlüdür. Yakınındaki Aşıklar Şelalesi ile birlikte gezilebilir.

Konum: Ağlayan Kaya Konumu

13. Karagöl Tabiat Parkı

Karaçam ormanları arasında yer alan bu krater gölü, piknik, kampçılık ve bisiklet gezileri için idealdir. Gölde balık tutabilir ve serinleyebilirsiniz.

Konum: Karagöl Tabiat Parkı Konumu

14. Dikili Atatürk Botanik Bahçesi

3000'den fazla bitki türü barındıran bu park, renkli çiçek bahçeleri ve şelaleleri ile ünlüdür. Fotoğraf çekmek için mükemmel bir mekandır.

Konum: Dikili Atatürk Botanik Bahçesi Konumu

15. Çandarlı Kalesi

yüzyıldan kalma bu kale, Ege Denizi manzaralı etkileyici surlarıyla dikkat çeker. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alır.

Konum: Çandarlı Kalesi Konumu

16. Hayıtlı Koyu

Pissa Plajı yakınında yer alan Hayıtlı Koyu, yemyeşil çam ormanları ve masmavi denizi ile ünlüdür. Kamp yapmak için tercih edilen bir yerdir.

Konum: Hayıtlı Koyu Konumu

17. Garip Adası

Garip Adası, doğal güzellikleri ve berrak denizi ile huzurlu bir kaçış noktasıdır. Doğa yürüyüşleri ve dalışlar için ideal bir yerdir.

Konum: Garip Adası Konumu

18. Akvaryum Plajı

Denizköy ile Çandarlı arasında yer alan bu plaj, berrak denizi ve ince kumlu sahili ile dikkat çeker. Şnorkelli dalışlar için mükemmeldir.

Konum: Akvaryum Plajı Konumu

19. Denizköy

Küçük ve huzurlu bir belde olan Denizköy, geleneksel Ege köy yaşamını yaşamak ve güzel plajların tadını çıkarmak için idealdir.

Konum: Denizköy Konumu

Dikili'nin bu güzel köyleri, plajları ve doğal alanları ile tatilinizde keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Her bir yer, farklı bir güzellik ve deneyim sunuyor, bu yüzden keşfetmeniz için birçok seçenek var!