Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ve Kuzey Ege’de öğle saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli fırtına için uyarılarda bulundu. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarların, saatte 50-75 km hızla esmesi ve zaman zaman 80 km'ye kadar ulaşması bekleniyor. Bu şiddetteki rüzgarların, deniz trafiği ve açık alanlarda yaşayanlar için ciddi tehlikeler oluşturabileceği belirtiliyor.

Fırtına saat kaçta etkisini kaybedecek?

Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren, Kuzey Ege’de ise gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülen fırtına, bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji, özellikle deniz trafiği ve kıyı bölgelerinde yaşayanların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Uzmanlar, açık alanda ve denizde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların önlem almasını öneriyor.

Kar yağışı Marmara'da devam ediyor

Marmara Bölgesi'nde dün etkisini gösteren kar yağışı bugün de yüksek kesimlerde devam ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Keşan ilçesinde sabah saatlerinde de kar devam etti. Yer yer 10 cm'ye kadar yükselen kar kalınlığı, karayolu ulaşımında aksaklıklar yaşanmasına neden olabilir. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye düştü

Bolu Dağı'nda ise sis etkili oldu ve görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, yağmur ve sis nedeniyle sürücüler için zorlu hale geldi. Özellikle İstanbul-Ankara güzergahını kullanan sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.