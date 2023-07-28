Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi, yangınların artmasına neden oldu. Araç yangınlarında, vatandaşların araç içinde bıraktığı çakmak, çakmak gazı, parfüm ve deodorant gibi kimyasal maddeler etkili oldu. Bu tür maddelerin yüksek sıcaklıkta genleşerek araç içinde patlayıp, yangına neden olduğu belirtildi. İklim değişikliğine bağlı yüksek sıcaklarla beraber, araç yangınları geçen yıllara göre artış gösterdi. Kayseri'de, 2022 yılında 309 araç yangını çıkarken, bu yılın ilk 7 ayında ise 192 araç yandı.



Konuyla ilgili konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, "Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı, geçen yıl itibariyle 309 araç yangınına müdahale etti. Bu yılın ilk 7 ayında ise 200'e yakın olaya müdahale ettiğini görüyoruz. Bu sayının gittikçe artacağı ve 400'lere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Araç yangınlarındaki en önemli unsurlarda, araç içinde unutulan çakmak, deodorant, parfüm, çakmak gazı ve buna benzer şeyler yer alıyor. İklim değişikliğine bağlı olarak yaşadığımız hava sıcaklıkları bu tür unutulan eşyaların basınç altında genleşmesiyle, beraberinde patlamayı meydana getiriyor" diye konuştu.



ARAÇ YANGINLARINDAKİ DİĞER FAKTÖRLER



Araç yangınlarındaki diğer faktörlere değinen Kızılkan, "LPG ve benzinli araçlarda, benzinin sık kullanılmaması beraberinde benzin hortumunun çatlaması, deforme olmasına bağlı olarak motorun ısınması nedeniyle benzinin motora akması, patlamaya ve yangının çıkmasına sebep oluyor. Yüklü araçlarda baskı balatanın ısınması, büyük tonajlı araçlarda lastik yangınlarını ön plana çıkarırken taşıdıkları malzemenin de yangınla buluşmasına ve çevreye yayılmasına neden oluyor. Radyatöre bağlı olarak suyun ısınması, vatandaşın orada bu ısınmaya karşı aldığı tedbirler çerçevesinde kapı açması suretiyle ısıyla ve buharla buluşması, yanıkların oluşmasına sebebiyet veriyor. Biz bu konuda vatandaşımızı özellikle uyarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



'CAMLAR KAPALI VAZİYETTE ÇOCUKLAR VE HAYVANLAR ARAÇLARDA BIRAKILMAMALI'



Vatandaşlara uyarıda bulunan Kızılkan, şöyle konuştu;

​"Çağrı merkezimiz olan 112'yi aradıklarında en yakın itfaiye istasyonu, sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerine ulaşacaktır. Özellikle öğle saatlerinden sonra araçların camları kapalı vaziyette çocukları ve hayvanları içerde bırakmamak gerekiyor. Araçta basınçlı kap içinde yer alan deodorant, parfüm, çakmak gazı ve çakmak gibi malzemelerin güneşli bir ortamda kalması beraberinde risk getiriyor. Bu konuda halkımızı bilgilendirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra araçlarında en azından 1 kiloluk yangın söndürme tüpü olursa, çıkacak her türlü yangında ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerinde başarıya ulaşacaklardır."