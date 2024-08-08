Bornova’daki Gediz Caddesi üzerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndan Mustafa Kemal Caddesi'ne doğru yol çalışması başladı. Yaklaşık 10 gün sürecek olan bu çalışma süresince Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndan (Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi) Gediz Caddesi'ne giriş yapılamayacak.

Trafik tek yöne düzenlendi

Mustafa Kemal Caddesi'nden Aşık Veysel Rekreasyon Alanı (Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi) istikametine doğru trafik akışı tek yönlü olarak sağlanacak. Çalışma boyunca bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemle rica olunur.

Sürücülerin dikkatine

Bornova Belediyesi, yol çalışması süresince oluşabilecek trafik sıkışıklığını en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti. Sürücülerden, alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.