Sıcak çarpması, hipertermi olarak da adlandırılır. Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının kontrol edilemeyecek kadar yüksek seviyelere çıktığı ciddi bir durumdur. Genellikle aşırı sıcak ve nemli ortamlarda veya yoğun fiziksel aktivite sırasında meydana gelir. Termoregülasyon sistemi başarısız olduğunda vücut aşırı ısınır.
Çocuklar ve yaşlılar risk grubunda
Yüksek sıcaklık ve nem seviyelerinin artışı sıcak ile beraber sıcaklığa uzun süre maruz kalmak da sıcak çarpması riskini yükseltiyor. Özellikle yoğun olarak spor yapmak ya da belirli yaş grupları, sıcak çarpması yaşayabilecek gruplardan bir tanesi. Bu yaşlardaki kişilerde özellikle kronik rahatsızlıklar ve ya ilaç kullanımı varsa, vücudun direnç mekanızmasının etkilenmesi büyük tehlike oluşturabilir.
Sıcak Çarpmasının Belirtileri
- Yüksek ateş (genellikle 40°C ve üzeri)
- Hızlı nabız
- Baş dönmesi, sersemlik
- Ciltte değişiklikler (kızarıklık, kuruluk)
- Şiddetli baş ağrısı
- Halsizlik, yorgunluk
- Nefes darlığı, bulantı, kusma
Sıcak Çarpmasının Tedavisi
- Vücut sıcaklığının hızlı düşürülmesi (serin bir ortam, soğuk kompres).
- Sıvı ve elektrolit tedavisi (oral veya intravenöz sıvı takviyesi).
- Semptomlara yönelik tedavi (baş ağrısı için ağrı kesiciler, bulantı için ilaçlar).
- Gerekirse hastaneye yatış ve ileri tedavi.
Hamileler ve bebekler özel risk durumunda
Belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlardan ve çocuklardan sonra en çok dikkat etmesi gereken kişiler hamilelik yaşayanlar ile bebekler. Özellikle dikkatli olması gereken grubun içerisinde ilk sırada olan hamile ve bebeklerde sıcak çarpmasının oluşmaması için önlemlere alınması önem arz ediyor.
Sıcak Çarpmasının Önlenmesi
- Yeterli sıvı alımı
- Serin ortamda kalma
- Hafif ve uygun giysiler giyme
- Yoğun fiziksel aktiviteleri sıcak saatlerden kaçırma
- Baş ve vücut koruması (şapka, güneş kremi)
- Hava durumunu takip etme
Sıcak Çarpması Durumunda Yapılması Gerekenler
- Serin bir ortama geçmek, vücut sıcaklığını düşürmek için soğuk kompres veya serin su ile duş almak.
- Bol miktarda sıvı almak.
- Ciddi durumlarda derhal tıbbi yardım almak.