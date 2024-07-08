Sıcak çarpması, hipertermi olarak da adlandırılır. Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının kontrol edilemeyecek kadar yüksek seviyelere çıktığı ciddi bir durumdur. Genellikle aşırı sıcak ve nemli ortamlarda veya yoğun fiziksel aktivite sırasında meydana gelir. Termoregülasyon sistemi başarısız olduğunda vücut aşırı ısınır.

Çocuklar ve yaşlılar risk grubunda

Yüksek sıcaklık ve nem seviyelerinin artışı sıcak ile beraber sıcaklığa uzun süre maruz kalmak da sıcak çarpması riskini yükseltiyor. Özellikle yoğun olarak spor yapmak ya da belirli yaş grupları, sıcak çarpması yaşayabilecek gruplardan bir tanesi. Bu yaşlardaki kişilerde özellikle kronik rahatsızlıklar ve ya ilaç kullanımı varsa, vücudun direnç mekanızmasının etkilenmesi büyük tehlike oluşturabilir.

Sıcak Çarpmasının Belirtileri

Yüksek ateş (genellikle 40°C ve üzeri)

Hızlı nabız

Baş dönmesi, sersemlik

Ciltte değişiklikler (kızarıklık, kuruluk)

Şiddetli baş ağrısı

Halsizlik, yorgunluk

Nefes darlığı, bulantı, kusma



Sıcak Çarpmasının Tedavisi

Vücut sıcaklığının hızlı düşürülmesi (serin bir ortam, soğuk kompres).

Sıvı ve elektrolit tedavisi (oral veya intravenöz sıvı takviyesi).

Semptomlara yönelik tedavi (baş ağrısı için ağrı kesiciler, bulantı için ilaçlar).

Gerekirse hastaneye yatış ve ileri tedavi.

Hamileler ve bebekler özel risk durumunda

Belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlardan ve çocuklardan sonra en çok dikkat etmesi gereken kişiler hamilelik yaşayanlar ile bebekler. Özellikle dikkatli olması gereken grubun içerisinde ilk sırada olan hamile ve bebeklerde sıcak çarpmasının oluşmaması için önlemlere alınması önem arz ediyor.

Sıcak Çarpmasının Önlenmesi

Yeterli sıvı alımı

Serin ortamda kalma

Hafif ve uygun giysiler giyme

Yoğun fiziksel aktiviteleri sıcak saatlerden kaçırma

Baş ve vücut koruması (şapka, güneş kremi)

Hava durumunu takip etme

Sıcak Çarpması Durumunda Yapılması Gerekenler

Serin bir ortama geçmek, vücut sıcaklığını düşürmek için soğuk kompres veya serin su ile duş almak.

Bol miktarda sıvı almak.

Ciddi durumlarda derhal tıbbi yardım almak.