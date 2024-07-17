Vergi Usul Kanunu'nda yapılan son değişiklikler kapsamında, İBAN kullanımıyla gerçekleştirilen ödemeler ve tahsilatlar için yeni cezalar getiriliyor. İşte İBAN kullanırken dikkat edilmesi gereken detaylar ve karşılaşılabilecek cezalar...

Vergi Düzenlemeleri ve İBAN Kullanımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılan adımlarla, tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu genişletilerek kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor. Elektronik ticaret, dijital ortamda gerçekleştirilen reklam, ilan, satış ve kiralama gibi iktisadi ve ticari faaliyetlerde vergi güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, aracı hizmet sağlayıcılar ile erişim, içerik, yer ve sosyal ağ sağlayıcılarına bildirim verme yükümlülüğü getiriliyor.

Kıymetli Madenlerin Değerlemesi

Yeni düzenleme ile kıymetli madenler borsasında işlem gören altın, gümüş, platin ve paladyum gibi madenler borsa rayici ile değerlenecek. Eğer borsa rayici mevcut değilse veya muvazaalı olduğu tespit edilirse maliyet bedeli esas alınacak. Bu düzenleme, kıymetli madenlere dayalı senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar için de geçerli olacak.

Vergi Ziyaı ve Usulsüzlük Cezaları

Kayıt dışı faaliyetler nedeniyle vergi ziyaına sebep olunması durumunda vergi ziyaı cezası yüzde 50 artırılacak. Aynı vergi türü ve dönemine ilişkin daha sonra yapılacak tarhiyatlar nedeniyle kesilecek cezalara da aynı artırım uygulanacak. Bir takvim yılı içinde birden fazla özel usulsüzlük cezası kesilmesi durumunda caydırıcılığı artırmak amacıyla artan ceza uygulaması getiriliyor.

Kanun kapsamı dışında belge düzenleyenlere 2 kat özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak, bu durum idarenin bilgisine girmeden önce belgeyi almak zorunda olanlar tarafından 5 iş günü içinde bildirilirse, ceza 6 kat olacak.

Dijital Ortamlarda Bildirim Zorunluluğu

Elektronik ticaret ve dijital ortamlarda gerçekleştirilen iktisadi ve ticari faaliyetlere ilişkin bildirimde bulunmayan veya eksik bildirim yapan mükellefler, ekonomik büyüklüklerine orantılı olarak özel usulsüzlük cezasına tabi olacak. Tevsik zorunluluğuna uymayanlara uygulanan cezalar da artırılıyor.

Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin tahsilatların, banka veya finans kurumları aracılığıyla başkalarının adı ve/veya hesabı kullanılarak yapılması durumunda, her bir işlem için ceza uygulanacak ve bu ceza işleme konu tutarın yüzde 10'u oranında olacak. Bu hüküm uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek ceza toplamı 20 milyon lirayı geçemeyecek.

Ödeme Sistemleri ve Cihazlarının Kullanımı

Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan cihaz ve sistemleri üreten, ithal eden veya bu cihazlara hizmet veren mükellefler, kurallara uymadıkları takdirde hükümde belirtilen özel usulsüzlük cezasının 10 katı ceza ile karşılaşacak. Bu ceza, bir takvim yılı içinde 20 milyon lirayı aşamayacak. Bu hüküm kapsamındaki tek bir fiilin, birden fazla cezayı gerektirmesi halinde, en ağır olan ceza uygulanacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte İBAN kullanımıyla ilgili işlemler daha sıkı denetlenecek ve ihlallerin cezalandırılması yoluyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilecek.