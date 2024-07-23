İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları kamu kurumları adı altında yapılan sahte iddiaların dolandırıcılık amaçlı olduğu konusunda uyardı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı ve logosu kullanılarak yapılan sahte paylaşımların, vatandaşların e-Devlet bilgilerini ele geçirme amaçlı olduğu belirtildi.

Dolandırıcılıkta yenilik bitmiyor

Açıklamada, dolandırıcıların son zamanlarda "kart aidat iadesi" gibi iddialarla vatandaşları kandırdığı ve bu tür paylaşımların içinde zararlı linkler bulunduğu vurgulandı. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Örneğin, "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" gibi sahte iddiaların yayıldığı ve bu iddiaların altında gerçekte dolandırıcılık amaçlı faaliyetlerin olduğu belirtildi. Kamu kurumlarının resmi hesapları dışında yapılan bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

İletişim Başkanlığı, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve resmi kanallardan gelen bilgiler dışında paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyardı. Eğer şüpheli bir içerikle karşılaşılırsa, doğrudan ilgili kamu kurumuyla iletişime geçilmesi gerektiği belirtildi.