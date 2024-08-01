Ağustos ayında sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaşması bekleniyor. Eyyam-ı Bahur olarak bilinen bu sıcak hava dalgası, özellikle yaşlılar ve kalp-akciğer hastaları için ölümcül riskler taşıyabilir. Uzmanlar, sıcak havanın sağlık üzerindeki etkileri konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

Eyyam-ı Bahur, çöl sıcakları olarak da bilinen ve özellikle yaz aylarında etkili olan bir sıcak hava dalgasıdır. Ağustos ayının ilk haftasında başlayarak ikinci haftaya kadar devam etmesi beklenen bu sıcak hava, Türkiye genelinde kendini hissettirecek. Afrika kaynaklı sıcak hava dalgaları, Temmuz ayında yaşamı olumsuz etkilemişken, Ağustos ayında Eyyam-ı Bahur'un etkisi daha da belirgin hale gelecek.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Özkaya, “Ağustos ayının ilk haftasında çöl sıcaklarının ülkemizi etkileyeceğini biliyoruz. Bu sıcak hava dalgası, özellikle yaşlılar, kalp ve akciğer hastaları için ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkili olabilir,” dedi. Prof. Dr. Özkaya, Avrupa’da 2000’li yıllardan sonra benzer sıcak hava dalgalarının kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle birçok insanın ölümüne yol açtığını belirtti.

Risk altındaki gruplar

Eyyam-ı Bahur sıcakları, aşağıdaki gruplar için büyük risk taşımaktadır:

Yaşlılar: Vücutları aşırı sıcaklara karşı daha hassas olabilir.

Kalp Hastaları: Sıcak hava, kalp krizini tetikleyebilir.

Akciğer Hastaları: Yüksek sıcaklıklar, solunum problemlerini ağırlaştırabilir.

Önerilen önlemler

Sıcak Saatlerde Dışarı Çıkmaktan Kaçının: Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterin.

Bol Su Tüketin: Dehidrasyonu önlemek için yeterli su içmeye dikkat edin.

Serin Ortamda Kalın: Mümkünse klima veya vantilatör gibi serinletici araçlar kullanın.

Günlük Aktivitelere Dikkat Edin: Fiziksel aktivitelerinizi sabah veya akşam saatlerine kaydırın.