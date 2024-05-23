Türkiye'de de hızla artan obezite vakaları, çeşitli hastalıkları tetikleyerek ciddi sağlık problemlerine yol açıyor.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay, obezitenin göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Obezitenin, vücuttaki damarları ve hormonları olumsuz etkileyerek diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara neden olduğunu belirten Altınbay, bu durumun göz hastalıklarını tetiklediğine dikkat çekti.

Op. Dr. Altınbay, obeziteyle bağlantılı göz hastalıkları konusunda bilgi vererek, “Obezitenin katarakt, glokom (göz tansiyonu), sarı nokta, retinopati (şeker hastalığına bağlı göz bozukluğu) ve gözlerde sulanma, batma hissi ve bulanık görmeye neden olan kuru göz hastalığına yol açtığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuş. Günümüzde obez olan bir bireyin zayıflamasıyla, bu hastalıkların iyileşebileceğine dair kesin sonuç gösteren bir çalışma bulunmuyor. Fakat güncel olarak yapılan bir çalışmada obezite cerrahisi sonrası zayıflayan bireylerde göz damar yapılarında iyileşme olduğu da gözlemlenmiş” Şeklinde konuştu.

Herkesin yılda bir defa rutin muayene yaptırması şart

Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay yapılan uzun süreli araştırmalarla obezitenin katarakt gelişiminde etkili olduğu saptandığı bilgisini vererek, “Obez kişilerde yağ dokulardan salgılanan leptin hormonunun vücuttaki oksidatif stres seviyesini artırarak katarakt oluşumunu hızlandırdığı düşünülüyor. Ayrıca obez kişilerde artan iltihap süreçleri, obeziteye bağlı diyabet gibi damar hasarına sebep olan hastalıklar sonucunda doğal merceğin beslenemediği ve atık maddelerden temizlenemediği görüşü de mevcut. Tüm bunlar obez kişilerde diğer sağlıklı bireylere göre daha hızlı katarakt oluşumuna sebep oluyor. Göz hastalığı olsun veya olmasın herkesin yılda bir defa rutin muayene için uzman hekimlere görünmesi önem taşıyor.” İfadelerini kullandı.