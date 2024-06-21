Bu yeni özellik, kullanıcıların hikayelerine göz atan ve ekran görüntüsü alan diğer kullanıcıları tespit etmelerine olanak tanıyacak.

Instagram'ın son dönemde hikayelerin gizliliği konusunda yapılan değişiklikler, içerik sahiplerinin hikayelerinin izlenme durumunu daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla geliştiriliyor. Bu yeni güncellemeyle birlikte, hikaye sahipleri, hikayelerini kimin izlediğini ve kimin ekran görüntüsü aldığını daha ayrıntılı bir şekilde görebilecek.

Kullanıcı gizliliği sağlanacak

Geliştiriciler, bu özelliğin kullanıcı gizliliği ve güvenliği konusunda hassas bir denge sağlamak için titizlikle çalışıyor. Bildirimlerin ne zaman ve nasıl gönderileceği, kullanıcıların mahremiyetini korurken aynı zamanda hesap sahiplerine yararlı geri bildirimler sağlamak için inceleniyor. Instagram'ın bu yeni özelliği ne zaman kullanıma sunacağı henüz belirsizliğini koruyor.