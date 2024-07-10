Dilan Çıtak, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddetin herkes görmeli... Anlatacaklarımdan sonra tüm dünya bu şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir, ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarabileyim" ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu çarpıcı açıklama kısa süre içinde büyük ses getirdi, ancak Çıtak daha sonra bu paylaşımını sildi.

İdo Tatlıses'ten cevap gibi paylaşım

Dilan Çıtak'ın bu açıklamasının ardından İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından babası İbrahim Tatlıses ile çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı. "Babam" notuyla yaptığı bu paylaşım, takipçilerinin dikkatini çekti ve farklı yorumlara neden oldu.

Bu paylaşımlardan sonra kardeşler sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardı.