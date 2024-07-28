Eşi Engin Polat ile birlikte altın yapraklı Türk kahvesi içip saçlarına rulo rulo dolarlar takarak sosyal medyada dikkat çeken Dilan Polat, birçok suçtan dolayı tutuklanmıştı.

MASAK raporu ve tahliye talebi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi olmadığı belirtilmişti. Bu raporun ardından Dilan Polat, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme kararı ve gerekçesi

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Dilan Polat'ın tahliye talebini reddetti. Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, mahkeme, Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesi ve somut deliller bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Polat'ın savunmasının henüz alınmadığını ve istenen ceza miktarının yüksek olması nedeniyle kaçma şüphesi taşıdığını vurgulayan mahkeme, tahliye talebini reddetme kararı aldı.