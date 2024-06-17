Aralarında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliye edildiği Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasında savcılık Dilan Polat için de tahliye istedi.

Konu ile ilgili konuşan CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak dava ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Candan kardeşlerin soruşturmaları hakkında konuşan Uludağ, ''Ortada dolaşan hep bir yanlış algı söz konusu, Nihal Candan bir süre önce 37 kilonun altına düşmüştü. Kamuoyunda dediler ki "Kilo verdiği için tahliye edildi" ama bu doğru değil. Örgüt içindeki konumuna bakıldı, tutuklu geçirdiği süreye bakıldı, sağlık durumuna bakıldı ve denildi ki "Bu işlediği suç içeride yattığı süreyi karşılar, tahliye olmasına bir mani yok." Her sağlığı bozulan için böyle bir uygulamadan söz edebilir miyiz? Polatlar ile Candan kardeşler soruşturmaları arasında hiçbir benzerlik yok. ifadelerini kullandı.

Savcı | İntihar meyili var tutuksuz yargılansın

Adli tıp kurumundan Dilan Polat ile ilgili tedavisine hastanede devam edilebilir kararını bildiren Uludağ, savcılığın intihara meyilli olması sebebiyle sanığın tahliyesini talep ettiğini aktardı. Savcılık ile mahkeme arasında çelişkinin olduğunu belirten Nihat Uludağ, ''Mahkeme ile çelişiyor. Mahkeme daha MASAK raporu gelmedi diyor. "MASAK'ın tam raporu mahkemeye intikal etmemişken neden delillerin hepsi toplanıldı" deniyor. O da ilginç bir konu. Burada savcı ile hakim arasında bir çelişki yaşanıyor.'' dedi.

Konu ile alakalı değerlendirilmeleri alınan Avukat Kürşat Ergün ise delil karartma ihtimaline değinerek ''Buradaki en önemli tehdit 'delillerin karartılma ihtimali'. İddia makamının en önemli dayanaklarından biri delillerdir. Bu delillerle ilgili mahkeme henüz bir tamamlamaya gitmemişken, siz bu durumda belli gerekçelere istinaden bu şahısları dışarı çıkartacak deliller üzerinden bir oynama yapabilecek pozisyona getirirseniz burada yargılama işi sakata girer.

Hastanede yoğun gözetim altında tutuluyor olursa tutukluluğu devam ediyor sayılabilir aksi haldde ortaya sakat bir durum çıkabilir.''