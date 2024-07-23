CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre:

İstanbul'da büyük yankı uyandıran Dilan Polat davasında önemli bir gelişme yaşandı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi, MASAK raporunu değerlendirdikten sonra dosyayı 4. Ağır Ceza Mahkemesine iade etti. Mahkeme, dosyanın yetki alanı dışında olduğunu belirterek kesin bir karar veremediğini ifade etti. Dilan Polat hakkında 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul alımı yapıldığı ve hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği, ancak şüpheli bir veriye rastlanmadığı belirtilen rapor da dosyada yer aldı. Olay, kamuoyunda merakla takip ediliyor.

Soruşturma çerçevesinde şirket aramaları sonucu el konulan dijital materyal ve defterlerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık raporda, Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul satın aldığı ve hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği belirtilmişti. Ancak hesaplarında şüpheli bir veriye rastlanmadığı vurgulanmıştı. Raporda ayrıca, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu ifade edildi.

MASAK raporunun detayları gün yüzüne çıktı

Şirket aramaları sonucunda elde edilen dijital materyaller ve defterler incelendiğinde, Dilan Polat'ın 2020-2023 döneminde 3 gayrimenkul satın aldığı ve hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği tespit edildi. Ancak herhangi şüpheli finansal veriye rastlanmadı. Rapor, Dilan Polat'ın ticari ve mali işlemlerde karar yetkisinin olmadığını, karar verme sürecinde Engin ve Sezgin Polat'ın etkin olduğunu ortaya koydu.