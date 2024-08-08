Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan çiftin davasında, Dilan Polat'ın avukatları tarafından ev hapsi talebi yapıldı, ancak bu talep mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Tutukluluk hali devam edecek

Dilan Polat'ın avukatları, müvekkillerinin sağlık sorunları ve son MASAK raporunun lehlerine olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, kaçma şüphesi nedeniyle bu talebi reddetti. Bunun üzerine, avukatlar adli kontrol önlemleri kapsamında ev hapsi talebinde bulundular. Ancak bu talep de mahkeme tarafından kabul edilmedi ve Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, önümüzdeki ay yargılamaya başlayacak. 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat ile diğer sanıkların durumu yakından takip edilecek.