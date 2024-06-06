İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında bir televizyon programında söylenen iddia üzerine harekete geçti. Programda Polat'ın cezaevinde olmadığına dair ortaya atılan iddia, savcılığı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında soruşturma başlatmaya sevk etti.

Canlı yayında şok iddia

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, suç örgütü soruşturmasından tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı iddia edildi. Bu iddia, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, birçok kişi tarafından sosyal medyada tartışıldı.

Başsavcılıktan hızlı müdahale

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddianın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle derhal harekete geçti. Başsavcılık, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlattı.