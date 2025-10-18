İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında alınan test sonuçlarında, 19 ünlü isim arasında yer alan Dilan Polat’ın testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Test sonuçlarının ardından sosyal medyada, Dilan Polat’ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunduğu ve polis ekipleri tarafından kurtarıldığı yönünde iddialar dolaşmaya başladı.

Gazeteci Adem Metan, Polat’ın köprüye geldiğini, eşi Engin Polat ile polis ekiplerinin müdahalesi sonucu ikna edilerek köprüden indirildiğini öne sürdü.

Engin Polat: “İntihar Amaçlı Değil, Panik Atak Geçirdim”

İddiaların ardından Engin Polat, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Dilan Polat’ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı ifadeyi paylaşan Engin Polat, şu açıklamayı aktardı:

“18.10.2025 tarihinde saat 12.10 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında kendi aracımla seyir halindeydim. Bir anda kendimi kötü hissettim, çarpıntı ve panik atak geçirdim. Trafik kazasına sebep olmamak için dörtlülerimi yakıp aracımı sağa çektim ve eşime konum attım. Eşim ve polis ekipleri kısa sürede yanıma geldi. İntihar amaçlı bir davranışım olmadı. Sadece kendimi kötü hissettiğim için aracı durdurdum. Kimseden davacı veya şikayetçi değilim.”

Engin Polat, paylaşımının altına şu notu da ekledi:

“Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı. Olay bu kadar basit.”

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dilan Polat hakkında ortaya atılan iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kimi kullanıcılar Polat çiftinin açıklamasını inandırıcı bulurken, bazıları ise olayla ilgili resmî açıklama yapılmasını talep etti.

Yetkililerden konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmazken, Dilan Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.