Sosyal medyada Dilan Polat’ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihara kalkıştığı iddia edildi. Engin Polat, eşinin panik atak geçirdiğini ve intihar iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Dilan Polat hakkında “intihar girişimi” iddiası

Uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çifti, bu kez “intihar girişimi” haberleriyle gündeme geldi.

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dilan Polat’ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar etmeye çalıştığını, eşi Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu köprüden indirildiğini ileri sürdü.

Metan paylaşımında şunları yazdı:

“Dilan Polat evden intihar etmek amacıyla ayrılıyor. FSM Köprüsü’nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat olay yerine geliyor. Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat köprüden indirilerek kurtarılıyor.”

Engin Polat: “Panik atak geçirdi, olay bu kadar”

Engin Polat, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Polat, eşinin panik atak geçirdiğini söyledi:

“Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı. Olay sadece bundan ibaret.”

Dilan Polat’ın resmi ifadesi

Engin Polat ayrıca eşinin polis merkezinde verdiği ifadeyi de paylaştı. Dilan Polat ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“18.10.2025 tarihinde saat 12:10 sıralarında FSM Köprüsü çıkışında aracımla seyir halindeyken kendimi kötü hissettim. Çarpıntım oldu, panik atak geçirdim. Trafik kazasına sebep olmamak için aracı kenara çektim, dörtlülerimi yakıp eşime ulaştım. Köprü çıkışında eşimi bekledim. Polisler geldiğinde durumumu anlattım. Köprüde durma sebebim intihar amaçlı değildir.”

Polat ayrıca, olayla ilgili kimseden davacı ya da şikayetçi olmadığını ifade etti.

Uyuşturucu iddiaları sürüyor

Polat çifti, geçtiğimiz hafta “uyuşturucu kullandıkları” iddiasıyla gündeme gelmişti. Bazı ünlü isimlerle birlikte şafak baskınıyla gözaltına alınan çiftin, tahlil sonuçlarının medyaya sızdırılması büyük tepki çekmişti.

Dilan ve Engin Polat, paylaşılan test sonuçlarının güvenilir olmadığını belirterek hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.