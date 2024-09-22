Ünlü influencer, son olarak mutfağa girdiği sırada bir kilo kıymanın fiyatını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, Ağustos ayında tahliye olduktan sonra gündelik hayatına geri döndü. Lüks yaşamıyla tanınan Polat, eşi Engin Polat’ın da cezaevinden tahliye olmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

Kıymanın fiyatını öğrenince şok olan Dilan Polat, Instagram hikayesinde “Kıyma bin 291 TL olmamalı. Bu doğru mu? Çok değişmiş her şey. Bizim kantinimiz vardı,” şeklinde ifadeler kullandı. Dilan, kıymanın fiyatını duyarak “Bence o 129 TL falan,” diyerek, fiyatın kendisine çok yüksek geldiğini vurguladı.